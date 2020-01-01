Месси признан лучшим футболистом за последние 25 лет

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возглавил рейтинг 25 лучших футболистов за последнюю четверть века по версии издания FourFourTwo. На второй строчке оказался форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, а замкнул тройку лучших нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.