НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
MetaratingsMetaratings
Месси признан лучшим футболистом за последние 25 лет
Медиа лига
  • Piter.tv0:46
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возглавил рейтинг 25 лучших футболистов за последнюю четверть века по версии издания FourFourTwo. На второй строчке оказался форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, а замкнул тройку лучших нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.В источнике
13
С чего всё начиналось
Аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси оказался на первом месте в рейтинге лучших игроков за последние 25 лет по версии британского издания FourFourTwo, выходящего на 16 языках мира.
РБК 01:44
Подробнее о событии
alt

Four Four Two представил список лучших игроков мира за последние 25 лет

Sport.ru 04:14
alt

Лионель Месси — лучший футболист последних 25 лет по версии FourFourTwo

Чемпионат 03:32
alt

Месси признан лучшим футболистом за последние 25 лет

Metaratings 01:47
реклама
Главное
Новости