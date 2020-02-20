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Месси прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков
Футбол России
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси отметил, что он удивлен решением УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона за нарушение финансового фейр-плей.В источнике
Подробнее о событии
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Месси о бане «Ман Сити»: «Будет странно, если с таким составом и деньгами они не сыграют в ЛЧ»

Sports.ru 05:15
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Месси высказался об отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков

РИА Новости 03:07
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Месси удивлен решением УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Газета.Ru 02:29
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