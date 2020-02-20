Месси прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков

Капитан «Барселоны» Лионель Месси отметил, что он удивлен решением УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона за нарушение финансового фейр-плей.