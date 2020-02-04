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Месси раскритиковал Абидаля за слова об игроках «Барселоны»
Футбол России
  • Футбол России
  • Sport24.ru
  • Soccer.ru
  • Sports.ru
Аргентинец отреагировал на слова Абидаля в своем Instagram. По словам Месси, если вы говорите такие слова об игроках, то должны назвать конкретные имена, иначе вы запачкаете всех и дадите подпитку тому, что не соответствует действительности.В источнике
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Если вы говорите подобное о футболистах, то должны назвать конкретные фамилии. Иначе вы просто обливаете всех грязью и говорите неправду. Каждый должен взять ответственность за свою работу. Игроки отвечают за то, что происходит на поле. Если что-то не так, то мы являемся первыми, кто признает это.
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