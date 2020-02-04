Лионель Месси Аргентинский футболист

Если вы говорите подобное о футболистах, то должны назвать конкретные фамилии. Иначе вы просто обливаете всех грязью и говорите неправду. Каждый должен взять ответственность за свою работу. Игроки отвечают за то, что происходит на поле. Если что-то не так, то мы являемся первыми, кто признает это.