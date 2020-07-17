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Лионель Месси прокомментировал чемпионство «Реала»
Sports.ru
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Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал чемпионский титул "Реала" в Ла Лиге.В источнике
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Гатти: «На сегодняшний день Бензема лучше Месси»

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Sport24.ru 17:51 
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