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Месси: «Думаю, что Неймар хочет вернуться в „Барселону“»
Российская газета
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Форвард "Барселоны" Лионель Месси в интервью Mundo Deportivo прокомментировал слухи о том, что нападающий ПСЖ Неймар может вернуться в каталонский клуб.В источнике
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Месси рассказал, что Неймар хотел бы вернуться в «Барселону»

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Лионель Месси: Неймар предпринял немало усилий для того, чтобы вернуться в «Барселону»

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Месси заявил, что был бы рад возвращению Неймара в «Барселону»

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