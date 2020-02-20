НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМесси отреагировал на слухи об уходе из «Барселоны»Месси: «Думаю, что Неймар хочет вернуться в „Барселону“»Месси высказался о скандале с БартомеуГлавный тренер «Эйбара»: «Не думаю, что Месси пропустит матч с нами»Месси: «Суарес может помочь Мартинесу адаптироваться в „Барселоне“»ГлавноеЛыжник Большунов возглавил зачет «Ски Тура» после победы в марафонеДрачев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонкиБучневич и Панарин принесли «Рейнджерс» победу над «Чикаго»«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы«Спартак» взял реванш у «Ак Барса» в чемпионате КХЛSoccernews.ruМесси высказался о конфликте с АбидалемSports.ru6Sports.ruФутбол РоссииГазета.RuRT на русскомSoccernews.ruBookmaker-ratings.ruКапитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал свой конфликт со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Абидаль: Месси? Я понял, что конфликт нужно решить внутри клубаФутбол России 15:43Лионель Месси: Ответил на слова Абидаля, потому что почувствовал себя атакованнымСоветский спорт 15:43 Абидаль — о своем конфликте с Месси: «Я понял, что внутренние дела клуба не нужно выносить в прессу»Sport24.ru 15:35 рекламаЕщё по темеМесси отреагировал на слухи об уходе из «Барселоны»Месси: «Думаю, что Неймар хочет вернуться в „Барселону“»Месси высказался о скандале с БартомеуГлавный тренер «Эйбара»: «Не думаю, что Месси пропустит матч с нами»Месси: «Суарес может помочь Мартинесу адаптироваться в „Барселоне“»ГлавноеЛыжник Большунов возглавил зачет «Ски Тура» после победы в марафонеДрачев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонкиБучневич и Панарин принесли «Рейнджерс» победу над «Чикаго»«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы«Спартак» взял реванш у «Ак Барса» в чемпионате КХЛНовости