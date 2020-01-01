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Месси высказался о конфликте с Абидалем
Sports.ru
  • Sports.ru
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  • Газета.Ru
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Капитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал свой конфликт со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.В источнике
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