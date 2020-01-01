Месси разочарован отсутствием поддержки со стороны игроков «Барселоны»
Как сообщает источник, аргентинский нападающий был удивлен и расстроен тем, что партнеры по команде не поддерживали его в этот период. Напомним, ранее сообщалось, что Месси принял решение покинуть "Барселону".В источнике
С чего всё начиналось
33-летний нападающий «Барселоны» Лионель Месси, решивший не покидать каталонский клуб после встречи отца с президентом сине-гранатовых Хосепом Марией Бартомеу, разочарован поведением своих партнёров по команде, сообщается в «твиттере» El Transistor со ссылкой на радио Onda Cero.