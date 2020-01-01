Месси разочарован отсутствием поддержки со стороны игроков «Барселоны»

Как сообщает источник, аргентинский нападающий был удивлен и расстроен тем, что партнеры по команде не поддерживали его в этот период. Напомним, ранее сообщалось, что Месси принял решение покинуть "Барселону".