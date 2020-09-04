Месси может остаться в «Барселоне» до истечения контракта
Хорхе Месси, отец нападающего Лионеля Месси, подтвердил, что спортесмен может не покинуть футбольный клуб «Барселона» до истечения срока действия контракта. Соглашение футболиста и «Барселоны» заключено до конца сезона-2020/21.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает Deportes Cuatro в «Твиттере», отец аргентинского футболиста подтвердил, что тот рассматривает вариант, при котором он останется в каталонской команде ещё на один сезон.
Спорт-Экспресс вчера в 18:11