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Месси может остаться в «Барселоне» до истечения контракта
Спорт-Экспресс
  • Моя Москва.онлайн0:42
  • Известия0:52
Хорхе Месси, отец нападающего Лионеля Месси, подтвердил, что спортесмен может не покинуть футбольный клуб «Барселона» до истечения срока действия контракта. Соглашение футболиста и «Барселоны» заключено до конца сезона-2020/21.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает Deportes Cuatro в «Твиттере», отец аргентинского футболиста подтвердил, что тот рассматривает вариант, при котором он останется в каталонской команде ещё на один сезон.
Чемпионат вчера в 06:48
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Месси решил остаться в «Барселоне»

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