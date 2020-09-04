Месси может остаться в «Барселоне» до истечения контракта

Спорт-Экспресс 2 20



Хорхе Месси, отец нападающего Лионеля Месси, подтвердил, что спортесмен может не покинуть футбольный клуб «Барселона» до истечения срока действия контракта. Соглашение футболиста и «Барселоны» заключено до конца сезона-2020/21. В источнике