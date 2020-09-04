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Месси объявил, что остаётся в «Барселоне»
Metaratings
  • Известия0:52
  • Моя Москва.онлайн0:58
Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси объявил, что остаётся в каталонском клубе.В источнике
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Месси заявил, что останется в «Барселоне»

Sportbox.RU 12:08
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Месси заявил, что останется в «Барселоне»

Матч ТВ 12:08
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Месси: «Вся семья плакала, когда сообщил им о желании уйти»

Soccer.ru 12:21
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