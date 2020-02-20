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Месси: «Думаю, что Неймар хочет вернуться в „Барселону“»
Российская газета
  • Российская газета
  • RT на русском
  • ODDS.ru
  • by.Tribuna.com
  • Soccernews.ru
  • РБК
  • FootballHD
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Форвард "Барселоны" Лионель Месси в интервью Mundo Deportivo прокомментировал слухи о том, что нападающий ПСЖ Неймар может вернуться в каталонский клуб.В источнике
Подробнее о событии
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Месси считает, что Неймар хочет вернуться в «Барселону»

RT на русском 05:04
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Месси: «Хочу, чтобы Неймар вернулся в „Барсу“. Он всегда жалел об уходе»

Бомбардир.ру 04:19
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Лионель Месси: Неймар предпринял немало усилий для того, чтобы вернуться в «Барселону»

Советский спорт 04:15 
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