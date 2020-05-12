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Лионель Месси радикально сменил имидж
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Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси сбрил бороду, с которой он выступал в течение нескольких лет.В источнике
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Подробнее о событии
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Месси сбрил бороду: фото

Sport24.ru 14:49 
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Месси сменил имидж. Теперь без бороды

Спорт-Экспресс 14:17
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Месси сменил имидж, полностью сбрив бороду

Metaratings 13:59
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