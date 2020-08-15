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Месси решил уйти из «Барселоны» после поражения от «Баварии»
PROСПОРТ Казахстан
  • Моя Москва.онлайн0:37
  • Мой Брянск0:35
  • Piter.tv2:03
14 августа «Барселона» проиграла «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны и четыре раза – Лигу чемпионов.В источнике
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С чего всё начиналось
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял решение покинуть каталонский клуб после вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает COPE.
РИА Новости 06:00
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