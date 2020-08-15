Месси решил уйти из «Барселоны» после поражения от «Баварии»

14 августа «Барселона» проиграла «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны и четыре раза – Лигу чемпионов.