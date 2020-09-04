НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
КоммерсантъКоммерсантъ
Месси объявил, что остается в «Барселоне»
Metaratings
  • РЕН ТВ0:29
  • Моя Москва.онлайн0:58
  • МИР 240:39
Капитан футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси заявил, что останется в составе команды. Ранее футболист сообщал о своем намерении покинуть «Барселону».В источнике
6
Подробнее о событии
alt

Большинство болельщиков Ла Лиги высказались против того, чтобы Месси остался в «Барселоне»

ODDS.ru 00:56
alt

Более 60% болельщиков против того, что Месси остался в «Барселоне»

Sportbox.RU вчера в 23:25
alt

Обладательница самых красивых ягодиц в мире отреагировала на решение Месси остаться в «Барселоне»: фото

Sport24.ru 02:22 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости