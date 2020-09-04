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Месси объявил, что остается в «Барселоне»
Sport24.ru
  • РЕН ТВ0:29
  • Моя Москва.онлайн0:58
  • МИР 240:39
Капитан футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси заявил, что останется в составе команды. Ранее футболист сообщал о своем намерении покинуть «Барселону».В источнике
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Месси: «Руководство „Барселоны“ – это катастрофа. Я остаюсь, чтобы не устраивать юридический спор с клубом»

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Месси заявил, что останется в «Барселоне»

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