НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеОтец Месси и «Барселона» не смогли договориться об уходе футболистаЛа Лига ответила отцу Месси на заявление об отступных в €700 млнМесси останется в «Барселоне» на следующий сезон«Барселона» может продать Месси за 100 млн евроРамос: для «Реала» и «Барселоны» было бы лучше, чтобы Месси осталсяГлавноеМесси объявил, что остается в «Барселоне»Дубль Радулова помог «Далласу» выйти в финал Западной конференции НХЛ«Челси» объявил о переходе ХаверцаСтал известен состав молодежной сборной России на матч с БолгариейДва гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге НацийКоммерсантъМесси объявил, что остается в «Барселоне»Sport24.ru325РЕН ТВ0:29Моя Москва.онлайн0:58МИР 240:39Капитан футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси заявил, что останется в составе команды. Ранее футболист сообщал о своем намерении покинуть «Барселону».В источнике Комментировать320Подробнее о событии Месси: «Руководство „Барселоны“ – это катастрофа. Я остаюсь, чтобы не устраивать юридический спор с клубом»Бомбардир.ру 15:45«Бартомеу не сдержал слово». Исповедь Месси об уходе и неуходе из «Барселоны»Sports.ru 14:18Месси заявил, что останется в «Барселоне»Sportbox.RU 12:08рекламаЕщё по темеОтец Месси и «Барселона» не смогли договориться об уходе футболистаЛа Лига ответила отцу Месси на заявление об отступных в €700 млнМесси останется в «Барселоне» на следующий сезон«Барселона» может продать Месси за 100 млн евроРамос: для «Реала» и «Барселоны» было бы лучше, чтобы Месси осталсяГлавноеМесси объявил, что остается в «Барселоне»Дубль Радулова помог «Далласу» выйти в финал Западной конференции НХЛ«Челси» объявил о переходе ХаверцаСтал известен состав молодежной сборной России на матч с БолгариейДва гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге НацийНовости