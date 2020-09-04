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Месси объявил, что остаётся в «Барселоне»
Sport24.ru
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Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси объявил, что остаётся в каталонском клубе.В источнике
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