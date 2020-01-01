Лионель Месси аргентинский футболист

Я был недоволен сложившейся ситуацией и хотел уйти. Но мне не позволили этого сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не начинать судебных разбирательств. Но руководство во главе с Бартомеу — это катастрофа.

Metaratings

вчера в 13:13