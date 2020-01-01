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Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона
ODDS.ru
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Футболист пожаловался на то, что президент клуба Жозеп Бартомеу обещал отпустить его по окончании прошлого сезона, но не сдержал слово. Лионель Месси принял решение остаться в «Барселоне» на ещё один сезон.В источнике
Лионель Месси
аргентинский футболист
Я был недоволен сложившейся ситуацией и хотел уйти. Но мне не позволили этого сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не начинать судебных разбирательств. Но руководство во главе с Бартомеу — это катастрофа.Metaratingsвчера в 13:13
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Месси остался. Почему это плохо для «Барселоны»

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