Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона

Футболист пожаловался на то, что президент клуба Жозеп Бартомеу обещал отпустить его по окончании прошлого сезона, но не сдержал слово. Лионель Месси принял решение остаться в «Барселоне» на ещё один сезон.