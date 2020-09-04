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Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона
Sport24.ru
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Футболист пожаловался на то, что президент клуба Жозеп Бартомеу обещал отпустить его по окончании прошлого сезона, но не сдержал слово. Лионель Месси принял решение остаться в «Барселоне» на ещё один сезон.В источнике
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