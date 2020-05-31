Месси считает, что футбол никогда не станет прежним
Возобновится сезон Ла Лиги 11 июня. 32-летний Месси в нынешнем сезоне провел 22 матча и забил 19 голов. На 31 мая в мире выявлено более 6 млн заболевших коронавирусом.В источнике Многим людям было действительно тяжело, потому что эта ситуация как-то повлияла на них. Я имею в виду людей, которые потеряли родственников и друзей и даже едва смогли попрощаться с ними. Что касается футбола, то думаю, что он уже никогда не будет прежним.Футбол России07:47