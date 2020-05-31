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Месси считает, что футбол никогда не станет прежним
Bookmaker-ratings.ru
  • Телеканал 360°0:22
Возобновится сезон Ла Лиги 11 июня. 32-летний Месси в нынешнем сезоне провел 22 матча и забил 19 голов. На 31 мая в мире выявлено более 6 млн заболевших коронавирусом.В источнике
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