Лионель Месси аргентинский футболист

Многим людям было действительно тяжело, потому что эта ситуация как-то повлияла на них. Я имею в виду людей, которые потеряли родственников и друзей и даже едва смогли попрощаться с ними. Что касается футбола, то думаю, что он уже никогда не будет прежним.

Футбол России

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