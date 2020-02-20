НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеГвардиола намерен остаться в клубе «Манчестер Сити» до конца контрактаМесси отреагировал на слухи об уходе из «Барселоны»Лионель Месси назвал Криштиану Роналду хищникомМесси назвал главных конкурентов «Барселоны» в Лиге чемпионовГвардиола ответил Бартомеу: «Мой совет „Барселоне“ – говорите тише»ГлавноеЛыжник Большунов возглавил зачет «Ски Тура» после победы в марафонеДрачев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонкиБучневич и Панарин принесли «Рейнджерс» победу над «Чикаго»«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы«Спартак» взял реванш у «Ак Барса» в чемпионате КХЛSportbox.RUМесси прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от еврокубковФутбол России7Футбол РоссииBookmaker-ratings.ruNEWS.am SportODDS.ruСпорт день за днемSports.ruГазета.RuКапитан «Барселоны» Лионель Месси отметил, что он удивлен решением УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона за нарушение финансового фейр-плей.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Месси о бане «Ман Сити»: «Будет странно, если с таким составом и деньгами они не сыграют в ЛЧ»Sports.ru 05:15Месси высказался об отстранении «Манчестер Сити» от еврокубковРИА Новости 03:07Месси удивлен решением УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от еврокубковГазета.Ru 02:29рекламаЕщё по темеГвардиола намерен остаться в клубе «Манчестер Сити» до конца контрактаМесси отреагировал на слухи об уходе из «Барселоны»Лионель Месси назвал Криштиану Роналду хищникомМесси назвал главных конкурентов «Барселоны» в Лиге чемпионовГвардиола ответил Бартомеу: «Мой совет „Барселоне“ – говорите тише»ГлавноеЛыжник Большунов возглавил зачет «Ски Тура» после победы в марафонеДрачев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонкиБучневич и Панарин принесли «Рейнджерс» победу над «Чикаго»«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы«Спартак» взял реванш у «Ак Барса» в чемпионате КХЛНовости