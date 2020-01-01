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Месси установил личный рекорд по голевым передачам за сезон в Ла Лиге
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Турнирную таблицу Примеры с 77-ю очками на счету возглавляет мадридский «Реал». Сине-гранатовые отстают от лидера на четыре очка.В источнике
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Аршавин попал в топ-15 рейтинга игроков с наибольшим количеством голевых передач за последние 20 лет

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Гризманн забил 3 гола из 9 с пасов Месси в сезоне Ла Лиги

Sports.ru вчера в 21:44
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Месси установил личный рекорд по количеству голевых передач в чемпионате Испании

Спорт-Экспресс вчера в 18:48
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