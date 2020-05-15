Месси высказался о форме «Барселоны» до паузы в Лиге чемпионов

Аргентинский нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о форме каталонской команды до паузы в чемпионате Испании и Лиги чемпионов, передает Sport.es. В источнике