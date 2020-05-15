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Месси высказался о форме «Барселоны» до паузы в Лиге чемпионов
Sportbox.RU
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Аргентинский нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о форме каталонской команды до паузы в чемпионате Испании и Лиги чемпионов, передает Sport.es.В источнике
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Месси объяснил высказывание о неспособности «Барселоны» выиграть ЛЧ

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Месси: «Невозможно выиграть Лигу чемпионов, играя так как мы»

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Месси высказался о форме «Барселоны» до паузы в Лиге чемпионов

Газета.Ru 01:20
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