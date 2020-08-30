Месси за пять лет может заработать в «Манчестер Сити» €500 млн
Каталония, Испания, 30 августа 2020, 21:36 — REGNUM Аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за каталонский клуб «Барселона», может заработать €500 млн в случае перехода в английский «Манчестер Сити». Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери на странице в соцсети Twitter.В источнике
С чего всё начиналось
По словам информированного источника, также испанский клуб готов обсудить вариант с обменом игроками и доплатой со стороны англичан, передаёт Mirror.