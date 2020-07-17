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Месси забил пятый мяч со штрафного в нынешнем сезоне
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Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси забил пятый мяч со штрафного в нынешнем сезоне.В источнике
Подробнее о событии
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Месси повторил рекорд Бензема

Soccernews.ru 01:15
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Месси забил 5 голов со штрафного в этом сезоне – лучший показатель в топ-5 европейских лиг

Чемпионат вчера в 23:33
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Месси забил пятый мяч со штрафного в нынешнем сезоне

Газета.Ru вчера в 19:54
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