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Месси забил пятый мяч со штрафного в нынешнем сезоне
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Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси забил пятый мяч со штрафного в нынешнем сезоне.В источнике
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Месси забил пятый мяч со штрафного в нынешнем сезоне

Газета.Ru 19:54
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Месси – второй игрок Ла Лиги после Бензема, который забивал и ассистировал во всех месяцах

Sports.ru 18:39
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Самые дорогие футболисты испанского чемпионата

Sportliga.com 12:28
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