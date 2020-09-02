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Месси засомневался в уходе из «Барселоны»
Sports.ru
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Аргентинский нападающий Лионель Месси засомневался в уходе из каталонской «Барселоны».В источнике
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Месси не уверен, что сможет покинуть «Барселону» в это трансферное окно

ODDS.ru 08:37
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Месси засомневался в уходе из «Барселоны»

Lenta.ru 08:24
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Источник: Лионель Месси не уверен, что сможет покинуть «Барселону» в это трансферное окно

Чемпионат 08:21
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