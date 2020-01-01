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Месси об уходе Суареса из «Барселоны»: ты не заслужил такого изгнания
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал свой клуб после ухода из него Луиса Суареса.В источнике
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Дани Алвес прокомментировал пост Месси об уходе Суареса: «Дело в уважении, а они об этом не знают»

Sports.ru 11:47
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«Дело в уважении, а они этого не знают». Дани Алвес — об уходе Суареса из «Барселоны»

Чемпионат 13:09
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«Ты не заслужил, чтобы тебя так выгнали». Как «Барселона» избавлялась от Суареса

Спорт-Экспресс 11:55
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