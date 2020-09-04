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Месси объявил, что остаётся в «Барселоне»
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Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси объявил, что остаётся в каталонском клубе.В источнике
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Месси объявил, что остается в «Барселоне», и сравнил Бартомеу с катастрофой. Что дальше? Онлайн «Матч ТВ»

Матч ТВ 16:59
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Месси: «Руководство „Барселоны“ – это катастрофа. Я остаюсь, чтобы не устраивать юридический спор с клубом»

Бомбардир.ру 15:45
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Месси передумал уходить из «Барселоны»

Ореанда-Новости 12:37
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