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«Металлург» обменял Каблукова и Береглазова в «Авангард» на Бека
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Первый вице-президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергей Ласьков рассказал об обмене с омским «Авангардом».В источнике
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Подробнее о событии
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Экс-нападающего омского «Авангарда» Тэйлора Бека обменяли на двух игроков

12 Канал Омск 07:19
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«Авангард» избавился от одного из самых дорогих игроков команды

Om1.ru 07:35
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«Металлург» обменял Береглазова и Каблукова в «Авангард» на Бека

CT news 07:22
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