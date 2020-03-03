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«Металлург» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Барысом»
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Магнитогорский "Металлург" сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с казахстанским "Барысом".В источнике
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Подробнее о событии
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«Металлург» всухую победил «Барыс» и сравнял счет в серии

Спорт-Экспресс 10:50
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81-й «сухарь» Кошечкина в КХЛ помог «Металлургу» победить «Барыс» и сравнять счет в серии плей-офф

Sport24.ru 10:46 
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Мозякин забил гол «Барысу» и сделал передачу. Он не бросал в створ ворот в первом матче серии

Sports.ru 10:15
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