Metaratings: Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»
Генеральный директор Шамиль Газизов убедил нападающего присоединиться к московскому клубу. «Спартак» согласен подписать контракт на условиях Кокорина. Футболист хочет подписать трехлетний контракт на общую сумму не менее 10 миллионов евро.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, нападающий «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Спартак». Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года.