НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
REGNUMREGNUM
Metaratings: Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»
Bookmaker-ratings.ru
  • Телеканал 360°0:55
Генеральный директор Шамиль Газизов убедил нападающего присоединиться к московскому клубу. «Спартак» согласен подписать контракт на условиях Кокорина. Футболист хочет подписать трехлетний контракт на общую сумму не менее 10 миллионов евро.В источнике
39
С чего всё начиналось
alt

Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком» 30 июля

Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года. Кокорин согласился перейти в «Спартак» после встречи с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, которая состоялся неделей ранее.
Metaratings вчера в 12:40
Подробнее о событии
alt

Семь клубов и один Кокорин, Иммобиле обходит Роналду и Левандовского, Навальный за фанатов «Спартака» и другие темы утра

Sports.ru 00:00
alt

Кокорин завтра подпишет контракт со «Спартаком»? Реакция Шамиля Газизова

Спорт-Экспресс вчера в 13:30
alt

Кокорин завтра может подписать трехлетний контракт со «Спартаком»

Советский спорт вчера в 13:16
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости