Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года. Кокорин согласился перейти в «Спартак» после встречи с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, которая состоялся неделей ранее.