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Metaratings: Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»
Футбол России
  • Телеканал 360°0:55
Генеральный директор Шамиль Газизов убедил нападающего присоединиться к московскому клубу. «Спартак» согласен подписать контракт на условиях Кокорина. Футболист хочет подписать трехлетний контракт на общую сумму не менее 10 миллионов евро.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком» 30 июля

По информации Metaratings.ru, нападающий «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Спартак». Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года.
Metaratings 12:40
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«Может, приедет все-таки?» «Спартак» «мечтает» о Фалькао

Спорт-Экспресс 16:25
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«Может, приедет всё-таки?» «Спартак» в беседе о Кокорине вспомнил про Фалькао

Чемпионат 16:20
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Кокорин подпишет со «Спартаком» контракт по схеме «3+1» (Максим Алланазаров)

Sports.ru 13:56
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