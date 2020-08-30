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Метц - Монако: прогноз Vlad Bettingov 30 августа 2020
Лига 1.Встречаются Метц против Монако. Обе команды сыграли первый тур вничью. Но ничья у Монако получилась куда результативнее и ярче.В источнике
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Метц - Монако: прогноз Vlad Bettingov 30 августа 2020

Ставка TV 07:37
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