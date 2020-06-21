Роналду поссорился с Сарри перед финалом Кубка Италии с «Наполи»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вступил в конфликт с главным тренером команды Маурицио Сарри перед финалом Кубка Италии с «Наполи». В источнике