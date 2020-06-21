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Роналду поссорился с Сарри перед финалом Кубка Италии с «Наполи»
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вступил в конфликт с главным тренером команды Маурицио Сарри перед финалом Кубка Италии с «Наполи».В источнике
Подробнее о событии
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Маурицио Сарри: «У меня нет проблем с Пьяничем»

Матч ТВ 11:14
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Между Роналду и Сарри произошел конфликт перед финалом Кубка Италии

Газета.Ru 08:08
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Роналду поссорился с Сарри перед финалом Кубка Италии с «Наполи»

Metaratings 08:02
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