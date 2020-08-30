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Газета.RuГазета.Ru
Между фанатами «Локомотива» и «Зенита» произошла стычка во время матча
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Фанаты московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" устроили стычку во время матча шестого тура чемпионата России, сообщает "Чемпионат.com".В источнике
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Между фанатами «Локомотива» и «Зенита» прямо на секторе произошла драка

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Правоохранители предотвратили стычку болельщиков на матче «Зенита» с «Локо»

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Правоохранители пресекли стычку фанатов на матче «Локомотив» - «Зенит»

РИА Новости 10:41
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