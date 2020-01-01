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Мидо: «Уход Месси – лучшее, что может случиться с Куманом»
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Бывший нападающий сборной Египта Мидо прокомментировал вероятный уход из «Барселоны» Лионеля Месси.В источнике
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Мидо: «Уход Месси – лучшее, что может случиться с Куманом. Ему не нужен игрок с собственным мнением»

Sports.ru 01:46
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Мидо – про Месси: Куману не нужен игрок, диктующий свои условия

Советский спорт 01:33
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Мидо: «Уход Месси – лучшее, что может случиться с Куманом»

Матч ТВ вчера в 23:19
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