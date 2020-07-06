Мигель Данни заявил, что он может вернуться в «Зенит»
Экс-капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни заявил, что может вернуться в команду и начать работать в системе клуба. В интервью «Спорт-Экспрессу» португалец сказал, что пару недель назад обсуждал свой очередной приезд на берега Невы с генеральным директором клуба Александром Медведевым.В источнике
С чего всё начиналось
Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни может начать работать в петербургском клубе. Решение будет принято в августе.
Петербургский дневник 04:23