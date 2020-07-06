Мигель Данни заявил, что он может вернуться в «Зенит»

Экс-капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни заявил, что может вернуться в команду и начать работать в системе клуба. В интервью «Спорт-Экспрессу» португалец сказал, что пару недель назад обсуждал свой очередной приезд на берега Невы с генеральным директором клуба Александром Медведевым. В источнике