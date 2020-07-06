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Мигель Данни заявил, что он может вернуться в «Зенит»
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Экс-капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни заявил, что может вернуться в команду и начать работать в системе клуба. В интервью «Спорт-Экспрессу» португалец сказал, что пару недель назад обсуждал свой очередной приезд на берега Невы с генеральным директором клуба Александром Медведевым.В источнике
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С чего всё начиналось
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Возвращение Данни в «Зенит» зависит от здоровья его дочери

Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни может начать работать в петербургском клубе. Решение будет принято в августе.
Спорт-Экспресс 01:15
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Данни может вернуться в «Зенит»

Sport.ru 05:44
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Медведев предложил Данни вернуться в «Зенит»

Metaratings 05:16
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Мигель Данни заявил, что он может вернуться в «Зенит»

Петербургский дневник 04:23
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