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Гвардиола назвал плотный график матчей проблемой для «Манчестер Сити»
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не готова проводить по два матча в неделю.В источнике
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