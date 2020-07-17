Михаил Боярский: «Спартак» не станет чемпионом, пока есть «Зенит»
Остаётся только пожелать хорошего настроения владельцу «красно-белых». «Спартак» не станет победителем чемпионата, пока существует «Зенит».В источнике
С чего всё начиналось
Всё равно «Спартак» не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда, пока есть «Зенит». Федун сам рубит сук, на котором сидит. Правильно шутят, что «Спартак» мог бы выиграть чемпионат, если бы играл, как «Зенит».
Спорт день за днем вчера в 11:12
Футбол России вчера в 10:22