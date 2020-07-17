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Михаил Боярский: «Спартак» не станет чемпионом, пока есть «Зенит»
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Остаётся только пожелать хорошего настроения владельцу «красно-белых». «Спартак» не станет победителем чемпионата, пока существует «Зенит».В источнике
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С чего всё начиналось
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Боярский — о словах Федуна: «Спартак» никогда не будет чемпионом, пока есть «Зенит»

Всё равно «Спартак» не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда, пока есть «Зенит». Федун сам рубит сук, на котором сидит. Правильно шутят, что «Спартак» мог бы выиграть чемпионат, если бы играл, как «Зенит».
Все про Спорт ру вчера в 08:21
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Михаил Боярский: «Спартак» не будет чемпионом, пока есть «Зенит»

Вести.Ru вчера в 11:08
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Боярский: «Спартак» не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда

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