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Михаил Боярский: «Спартак» не станет чемпионом, пока есть «Зенит»
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Остаётся только пожелать хорошего настроения владельцу «красно-белых». «Спартак» не станет победителем чемпионата, пока существует «Зенит».В источнике
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Боярский: «Спартак» не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда

Футбол России 10:22
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Боярский: «Спартак» не будет чемпионом вообще никогда, пока есть «Зенит»

Нева Спорт 10:15
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Михаил Боярский: «Спартак» не станет чемпионом, пока есть «Зенит»

ГЛАС.RU 10:11
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