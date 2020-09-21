Михаил Ефремов болеет за «Спартак» из СИЗО
Михаил Ефремов продолжает следить за московским Спартаком, находясь в столичном следственном изоляторе. Об этом актер театра и кино написал в письме журналисту Артему Локалову. Заслуженный артист России Михаил Ефремов ответил на отправленное в столичный следственный изолятор журналистом письмо.В источнике
С чего всё начиналось
На канале «Футбольные темы» платформы «Яндекс.Дзен» было опубликовано письмо Михаила Ефремова, который рассказывает как следит за матчами «Спартака» из СИЗО.