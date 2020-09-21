Михаил Ефремов болеет за «Спартак» из СИЗО

Михаил Ефремов продолжает следить за московским Спартаком, находясь в столичном следственном изоляторе. Об этом актер театра и кино написал в письме журналисту Артему Локалову. Заслуженный артист России Михаил Ефремов ответил на отправленное в столичный следственный изолятор журналистом письмо.