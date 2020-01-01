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Михаил Грушевский: «ВЭБ не даст ЦСКА ни копейки»
Спорт-Экспресс
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Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский, ставший гостем эфира «СЭ», оценил переход акций ПФК к крупной компании.В источнике
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Михаил Грушевский: «ВЭБ не даст ЦСКА ни копейки»

Спорт-Экспресс 03:00
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