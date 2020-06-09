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Михаил Меркулов перешел в «Рубин»
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Бывший защитник «Урала» Михаил Меркулов перешел в «Рубин». Об этом казанский клуб сообщил на своем официальном сайте. Контракт с Меркуловым «Рубин» подписал на правах свободного агента.В источнике
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